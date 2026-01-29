Партія прем’єрки Данії наростила популярність на тлі зазіхань Трампа на Гренландію

Партія прем’єрки Данії Метте Фредеріксен продемонструвала різке зростання рейтингу в січні – всього через кілька місяців після жахливих результатів на місцевих виборах минулого року – завдяки рішучій обороні суверенітету Данії проти агресивних погроз Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Результати кількох опитувань наводить Politico, передає "Європейська правда".

Соціал-демократична партія Фредеріксен, яка править у коаліції з правоцентристськими партіями "Помірковані" та "Венстре", отримала підтримку 22,7% виборців і могла б претендувати на 41 місце в парламенті за результатами нового опитування, проведеного авторитетною данською консалтинговою компанією Megafon з 20 по 22 січня серед 1012 данців.

Це різке зростання порівняно з останнім опитуванням Megafon на початку грудня, яке показало, що партія Фредеріксен отримає лише 32 місця.

Соціал-демократи зараз мають 50 місць зі 179, і останні опитування показують, що вони все одно залишаться найбільшою партією в парламенті з 41 місцем, що поверне їм лідерство в коаліційних переговорах, але залишить їх залежними від партнерів для збереження влади.

Зростання підтримки є ще більш помітним, враховуючи, що соціал-демократи зазнали жахливих результатів на муніципальних виборах у листопаді, коли партія Фредеріксен вперше за 100 років втратила Копенгаген, символічно важливе місце.

Партія "Помірковані", очолювана міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, майже потроїла свою частку голосів в опитуванні з 2,2% до 6,4%, що дорівнює приблизно 12 місцям.

Інше опитування, опубліковане в понеділок дослідницьким інститутом Voxmeter для данського інформаційного агентства Ritzau, показало, що підтримка кабінету Фредеріксен становить 40,9%, що є найвищим показником за два роки. Якби вибори відбулися зараз, коаліція, за прогнозами, отримала б 73 місця.

Це все одно залишає їм 17 місць менше, ніж 90, необхідних для більшості, і змушує вести переговори з іншими партіями, але це далеко не те, що ще кілька місяців тому виглядало як неминуча поразка.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії.

У виступі у Давосі Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

