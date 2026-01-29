Партия премьер-министра Дании нарастила популярность на фоне посягательств Трампа на Гренландию

Партия премьер-министра Дании Метте Фредериксен продемонстрировала резкий рост рейтинга в январе – всего через несколько месяцев после ужасных результатов на местных выборах в прошлом году – благодаря решительной защите суверенитета Дании от агрессивных угроз Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Социал-демократическая партия Фредериксен, которая правит в коалиции с правоцентристскими партиями "Умеренные" и "Венстре", получила поддержку 22,7% избирателей и могла бы претендовать на 41 место в парламенте по результатам нового опроса, проведенного авторитетной датской консалтинговой компанией Megafon с 20 по 22 января среди 1012 датчан.

Это резкий рост по сравнению с последним опросом Megafon в начале декабря, который показал, что партия Фредериксен получит только 32 места.

Социал-демократы сейчас имеют 50 мест из 179, и последние опросы показывают, что они все равно останутся крупнейшей партией в парламенте с 41 местом, что вернет им лидерство в коалиционных переговорах, но оставит их зависимыми от партнеров для сохранения власти.

Рост поддержки еще более заметен, учитывая, что социал-демократы потерпели ужасные результаты на муниципальных выборах в ноябре, когда партия Фредериксен впервые за 100 лет потеряла Копенгаген, символически важное место.

Партия "Умеренные", возглавляемая министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, почти утроила свою долю голосов в опросе с 2,2% до 6,4%, что соответствует примерно 12 местам.

Другой опрос, опубликованный в понедельник исследовательским институтом Voxmeter для датского информационного агентства Ritzau, показал, что поддержка кабинета Фредериксен составляет 40,9%, что является самым высоким показателем за два года. Если бы выборы состоялись сейчас, коалиция, по прогнозам, получила бы 73 места.

Это все равно оставляет им на 17 мест меньше, чем 90, необходимых для большинства, и заставляет вести переговоры с другими партиями, но это далеко не то, что еще несколько месяцев назад выглядело как неизбежное поражение.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.

В выступлении в Давосе Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.

