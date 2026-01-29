Укр Рус Eng

ЗМІ: уряд Німеччини хоче придбати трубопроводи, що мають військове значення

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 10:08 — Іванна Костіна

Німецький оператор нафтових резервуарів TanQuid повинен продати свою частку в трубопровідній компанії, яка експлуатує критично важливі оборонні системи, після його суперечливого поглинання американською компанією.

Про це йдеться у листі Міністерства економіки Німеччини, з яким ознайомилась агенція  dpa, передає "Європейська правда".

TanQuid зобов'язаний продати свою 49-відсоткову частку в трубопровідній компанії FBG, яка відповідає за експлуатацію трубопровідних систем, що належать федеральному уряду і використовуються збройними силами Німеччини та НАТО, йдеться в листі, надісланому до економічного комітету Бундестагу, нижньої палати парламенту Німеччини.

Це має бути зроблено "вчасно" і є частиною умов, на яких Міністерство економіки дозволило придбання TanQuid американською компанією Sunoco LP.

Придбання викликало критику, оскільки Sunoco є дочірньою компанією американської компанії Energy Transfer, генеральним директором якої є американський мільярдер Келсі Уоррен, спонсор руху "Зробимо Америку знову великою" і близький соратник президента США Дональда Трампа.

У листі міністерства зазначено, що трубопровідні системи, про які йдеться, належать виключно федеральному уряду, а FBG відповідає за їх експлуатаційне управління. 51% акцій компанії, що належать уряду, вже надають йому "права доступу та можливість впливати на роботу трубопровідних систем у будь-який час", додано в листі.

На своєму вебсайті TanQuid заявляє, що Sunoco успішно завершила придбання 16 січня 2026 року.

Речниця Міністерства економіки заявила, що діяльність TanQuid полягає в експлуатації нафтобаз у Німеччині та Польщі, а також у постачанні продукції для гірничодобувної промисловості.

За даними Spiegel, компанія-перевізник постачає гас на німецькі військові аеродроми, зокрема в Бюхелі, де зберігається американська ядерна зброя.

Німеччина планує стати першою європейською державою, яка розробить власну систему супутникового виявлення ракет на тлі того, що Європа прагне зменшити свою залежність від США в оборонній сфері.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні. 

