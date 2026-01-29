СМИ: правительство Германии хочет приобрести трубопроводы, имеющие военное значение

Немецкий оператор нефтяных резервуаров TanQuid должен продать свою долю в трубопроводной компании, которая эксплуатирует критически важные оборонные системы, после его спорного поглощения американской компанией.

Об этом говорится в письме Министерства экономики Германии, с которым ознакомилось агентство dpa, передает "Европейская правда".

TanQuid обязан продать свою 49-процентную долю в трубопроводной компании FBG, которая отвечает за эксплуатацию трубопроводных систем, принадлежащих федеральному правительству и используемых вооруженными силами Германии и НАТО, говорится в письме, направленном в экономический комитет Бундестага, нижней палаты парламента Германии.

Это должно быть сделано "своевременно" и является частью условий, на которых Министерство экономики разрешило приобретение TanQuid американской компанией Sunoco LP.

Приобретение вызвало критику, поскольку Sunoco является дочерней компанией американской компании Energy Transfer, генеральным директором которой является американский миллиардер Келси Уоррен, спонсор движения "Сделаем Америку снова великой" и близкий соратник президента США Дональда Трампа.

В письме министерства указано, что трубопроводные системы, о которых идет речь, принадлежат исключительно федеральному правительству, а FBG отвечает за их эксплуатационное управление. 51% акций компании, принадлежащих правительству, уже предоставляют ему "права доступа и возможность влиять на работу трубопроводных систем в любое время", добавлено в письме.

На своем веб-сайте TanQuid заявляет, что Sunoco успешно завершила приобретение 16 января 2026 года.

Пресс-секретарь Министерства экономики заявила, что деятельность TanQuid заключается в эксплуатации нефтебаз в Германии и Польше, а также в поставках продукции для горнодобывающей промышленности.

По данным Spiegel, компания-перевозчик поставляет керосин на немецкие военные аэродромы, в частности в Бюхеле, где хранится американское ядерное оружие.

Германия планирует стать первым европейским государством, которое разработает собственную систему спутникового обнаружения ракет на фоне того, что Европа стремится уменьшить свою зависимость от США в оборонной сфере.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения в преданности США европейской обороне.