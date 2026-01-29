Німеччина розробить власну супутникову систему виявлення ракет

Німеччина планує стати першою європейською державою, яка розробить власну систему супутникового виявлення ракет на тлі того, що Європа прагне зменшити свою залежність від США в оборонній сфері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Керівник космічного командування Німеччини генерал-майор Міхаель Траут заявив виданню, що Берлін зараз планує забезпечити основу для супутникової системи виявлення ракет.

За його словами, проєкт буде національним, але відкритим для співпраці для європейських союзників.

Європа наразі покладається на спільну космічну систему попередження, яку США надають через НАТО, для виявлення таких загроз, як ракети дальнього радіуса дії.

Однак непередбачуваний підхід президента Дональда Трампа до НАТО та його нещодавні погрози анексувати Гренландію стривожили європейські столиці та спонукали їх до збільшення суверенного військового потенціалу.

Виступаючи на Європейській космічній конференції в Брюсселі, Траут заявив, що виявлення ракет є операційним пріоритетом.

"Європа залежала від Сполучених Штатів більш-менш у всіх аспектах космічних можливостей. Є гостра потреба нарощувати деякі німецькі та європейські суверенні можливості у виявленні та перехопленні ракет. Ми хочемо не лише мати змогу виявляти ракети на ранній стадії, ми хочемо мати змогу боротися з ними на ранній стадії", – сказав Траут.

Застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік" в Україні, яку, як вважається, майже неможливо перехопити, підкреслило вразливість, з якою стикається Європа у сфері виявлення запусків.

Керівник космічного командування Німеччини відмовився надати будь-які подробиці щодо термінів чи бюджетів проєкту, однак заявив, що часу на зволікання у європейців немає.

"Наш начальник оборони в Німеччині віддав нам наказ бути готовими до війни у 2029 році. Але в космосі ми повинні бути готові воювати зараз, якщо це буде необхідно", – сказав він.

Нагадаємо, цього тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

Повідомлялося, що Євросоюз хоче приєднати Україну до своєї космічної програми та системи захищених супутників.