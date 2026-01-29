Італія доставила до України першу партію енергетичної допомоги

Італія доставила в Україну промислові котли та електрогенератори, щоб допомогти вирішити енергетичну кризу, спричинену навмисними атаками Росії на цивільну інфраструктуру.

Про це йдеться у повідомленні уряду Італії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що відповідне зобов'язання прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні взяла на себе перед президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі в кулуарах Європейської ради в жовтні 2025 року.

"Сьогодні (28 січня) було доставлено першу партію з 78 промислових котлів, а ще 300 буде доставлено в найближчі тижні, загальна теплова потужність яких становитиме приблизно 900 МВт. Котли призначені для пошкоджених міських мереж, лікарень та основних служб", – йдеться у повідомленні.

Ця гуманітарна ініціатива італійського уряду забезпечить достатню теплову потужність для приблизно 90 000 будинків або міста з населенням близько 250 000 жителів.

Одночасно Італія запустила програму з відправки середніх і великих генераторів. Ці генератори будуть підтримувати лікарні, водопровідні системи та критичну інфраструктуру в разі відключення електроенергії.

"Ці урядові ініціативи доповнюють похвальні приватні ініціативи, які зараз реалізуються з метою відправки генераторів в Україну", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула у вівторок в Київ для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.

Мер Києва Віталій Кличко перед цим заявив, що українська столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.