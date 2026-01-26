Київ отримав від Польщі 130 генераторів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що українська столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Як зазначається, кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 тисяч поляків пожертвували 8 млн злотих (майже 2 млн євро).

Відтак українська столиця отримала:

один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт;

один дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;

20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен;

108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання – 2 376 кВт.

За словами Кличка, найближчим часом Київ очікує на наступну партію. Також в дорозі чергова допомога від Варшави – ще 90 генераторів.

Нагадаємо, у Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень).

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам за цей прояв солідарності та закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад.

Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.

А чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за чотири дні від оголошення збору зібрала 100 млн чеських крон (понад 4 млн євро) на генератори та резервні акумулятори для Києва.