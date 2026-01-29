Италия доставила в Украину первую партию энергетической помощи

Италия доставила в Украину промышленные котлы и электрогенераторы, чтобы помочь решить энергетический кризис, вызванный преднамеренными атаками России на гражданскую инфраструктуру.

Об этом говорится в сообщении правительства Италии, передает "Европейская правда".

Отмечается, что соответствующее обязательство премьер-министр Джорджа Мелони взяла на себя перед президентом Владимиром Зеленским во время их встречи в кулуарах Европейского совета в октябре 2025 года.

"Сегодня (28 января) была доставлена первая партия из 78 промышленных котлов, а еще 300 будут доставлены в ближайшие недели, общая тепловая мощность которых составит примерно 900 МВт. Котлы предназначены для поврежденных городских сетей, больниц и основных служб", – говорится в сообщении.

Эта гуманитарная инициатива итальянского правительства обеспечит достаточную тепловую мощность для примерно 90 тысяч домов или города с населением около 250 тысяч жителей.

Одновременно Италия запустила программу по отправке средних и крупных генераторов. Эти генераторы будут поддерживать больницы, водопроводные системы и критическую инфраструктуру в случае отключения электроэнергии.

"Эти правительственные инициативы дополняют похвальные частные инициативы, которые сейчас реализуются с целью отправки генераторов в Украину", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла во вторник в Киев для восстановления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Мэр Киева Виталий Кличко перед этим заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.