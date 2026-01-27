В Україну прибули 76 аварійних генераторів від ЄС

Партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула у вівторок в Київ для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.



Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це негайна допомога від ЄС для термінових потреб і є частиною постійної підтримки ЄС енергетичної стійкості України.



Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час спілкування із журналістами зазначила, що вона рада мати можливість "продемонструвати конкретну допомогу, яку Європейський Союз надає Україні".



"Це лише невелика частина обладнання, яке ми передаємо Україні. Зараз іще частина знаходиться на митниці", – сказала вона.



Посол пояснила, що це частина зі 447 генераторів, які раніше анонсувала Єврокомісія через надзвичайно низькі температури у січні в Україні. Загальна вартість цих генераторів становить 3,7 млн євро.

Мер Києва Віталій Кличко напередодні заявив, що українська столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.