ЄС виділив "Нафтогазу" екстрену позику у 50 млн євро

Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) надала додаткові 50 мільйонів євро кредиту державній компанії "Нафтогаз України".

Про це пресслужба ЄК повідомила у четвер, пише "Європейська правда".

Ці кошти підтримають енергетичну систему України в умовах найсуворішої зими з початку війни. Фінансування допоможе забезпечити опалення та енергопостачання для домогосподарств, критично важливих служб та підприємств по всій країні.

"Новини, що надходять з України щоранку, жахливі. Те, що робить Росія, є державним терором. Це виходить за межі війни. Люди замерзають на смерть. Багато хто тікає з Києва та інших міст", – прокоментувала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Ця позика є частиною програми Ukraine Facility. Завдяки їй загальний обсяг підтримки ЄС на закупівлю газу для екстрених потреб протягом зими 2025–2026 років сягнув 977 мільйонів євро.

Важливою умовою угоди є те, що "Нафтогаз" зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну цьому фінансуванню, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

Також у четвер Європейська комісія оголосила про 145 мільйонів євро екстреної гуманітарної допомоги Україні на тлі посилення російських атак.

27 січня партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула в Київ.