ЕС выделил "Нафтогазу" экстренный кредит в 50 млн евро

Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) предоставила дополнительные 50 миллионов евро кредита государственной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом пресс-служба ЕК сообщила в четверг, пишет "Европейская правда".

Эти средства поддержат энергетическую систему Украины в условиях самой суровой зимы с начала войны. Финансирование поможет обеспечить отопление и энергоснабжение для домохозяйств, критически важных служб и предприятий по всей стране.

"Новости, поступающие из Украины каждое утро, ужасны. То, что делает Россия, является государственным террором. Это выходит за пределы войны. Люди замерзают насмерть. Многие бегут из Киева и других городов", – прокомментировала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Этот заем является частью программы Ukraine Facility. Благодаря ей общий объем поддержки ЕС на закупку газа для экстренных нужд в течение зимы 2025–2026 годов достиг 977 миллионов евро.

Важным условием соглашения является то, что "Нафтогаз" обязуется реинвестировать сумму, эквивалентную этому финансированию, в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Также в четверг Европейская комиссия объявила о 145 миллионах евро экстренной гуманитарной помощи Украине на фоне усиления российских атак.

27 января партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла в Киев.