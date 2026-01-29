ЄС надасть Україні 145 мільйонів євро гуманітарної підтримки

Європейська комісія у четвер оголосила про 145 мільйонів євро екстреної допомоги Україні на тлі посилення російських атак енергетичної інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Єврокомісії.

Кошти, виділені Європейським Союзом, підуть на забезпечення захисту, житла, харчування, грошової допомоги, психосоціальної підтримки, доступу до води та медичних послуг для українців.

"Наступного тижня в Києві може бути -24 градуси. Росія намагається заморозити український народ до покори. Європа цього не допустить", – заявила єврокомісарка з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб.

Окремо Єврокомісія виділяє 8 мільйонів євро Молдові для підтримки українських біженців, які прибули до країни.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб.

27 січня партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула в Київ.

Повідомляли також, що, за рішенням прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, найближчими днями до України буде доставлено 379 генераторів електроенергії та 18 обігрівачів з Державної агенції стратегічних резервів.

Тим часом в уряді Литви повідомили про термінову передачу Україні 90 генераторів вартістю понад 2 млн євро.