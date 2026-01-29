З Польщі до Києва доставили першу партію генераторів, обіцяних польським урядом

До Києва прибула перша партія генераторів, надана польським урядом для столиці і навколишніх громад.

Про це, йдеться у повідомленні посольства Польщі в Україні в Х, передає "Європейська правда".

"Перша партія генераторів, надісланих Урядовою агенцією стратегічних резервів Польщі, вже в Києві", – йдеться у повідомленні.

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич у четвер офіційно передав їх віцепрем'єр-міністру Олексієві Кулебі та голові Київської обласної адміністрації Миколі Калашнику.

"Завдяки швидким рішенням прем’єра Дональда Туска та міністра Марчина Кервінського, це вкрай необхідне обладнання для мешканців Києва та області надходить вчасно. Де є потреба, там є польська солідарність", – йдеться у повідомленні.

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич раніше оголосив, що його країна передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.

Після цього 23 січня стало відомо, що за рішенням прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, найближчими днями до України буде доставлено 379 генераторів електроенергії та 18 обігрівачів з Державної агенції стратегічних резервів,