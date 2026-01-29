Из Польши в Киев доставили первую партию генераторов, обещанных польским правительством
В Киев прибыла первая партия генераторов, предоставленных польским правительством для столицы и прилегающих общин.
Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Украине в Х, передает "Европейская правда".
"Первая партия генераторов, присланных Правительственным агентством стратегических резервов Польши, уже в Киеве", – говорится в сообщении.
Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в четверг официально передал их вице-премьер-министру Алексею Кулебе и главе Киевской областной администрации Николаю Калашнику.
"Благодаря быстрым решениям премьера Дональда Туска и министра Марчина Кервинского, это крайне необходимое оборудование для жителей Киева и области поступает вовремя. Где есть потребность, там есть польская солидарность", – говорится в сообщении.
Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич ранее объявил, что его страна передает 400 генераторов для Киева и прилегающих общин.
После этого 23 января стало известно, что по решению премьер-министра Польши Дональда Туска, в ближайшие дни в Украину будет доставлено 379 генераторов электроэнергии и 18 обогревателей из Государственного агентства стратегических резервов,