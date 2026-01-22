Польща передає Києву і обламті 400 генераторів
Тимчасовий повірений справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич заявив, що його країна передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Генератори виділені з урядових запасів.
"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає", – написав Лукасевич.
Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає.– Piotr Łukasiewicz (@P_Lukasiewicz) January 21, 2026
🇵🇱🇺🇦⚡️
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше подякував усім небайдужим, які долучилися до польського збору на енергопідтримку для Києва і зібрали вже 5 млн злотих; звернення він записав польською мовою.
Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували, остання з них – 5 мільйонів злотих (60 млн гривень).