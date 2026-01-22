Польща передає Києву і обламті 400 генераторів

Тимчасовий повірений справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич заявив, що його країна передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Генератори виділені з урядових запасів.

"Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає", – написав Лукасевич.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше подякував усім небайдужим, які долучилися до польського збору на енергопідтримку для Києва і зібрали вже 5 млн злотих; звернення він записав польською мовою.

Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували, остання з них – 5 мільйонів злотих (60 млн гривень).