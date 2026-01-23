Польща терміново відправляє Україні генератори та обігрівачі

За рішенням прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, найближчими днями до України буде доставлено 379 генераторів електроенергії та 18 обігрівачів з Державної агенції стратегічних резервів,

Про це повідомляє PAP з посиланням на польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, інформує "Європейська правда".

Обладнання передається, зокрема, за рахунок коштів ЄС. Перші вантажі вирушать до українських міст вже у п'ятницю зі складів у Лесміерзі в Лодзькому воєводстві.

Як зазначили у польському МВС, гуманітарна ситуація в Україні стала критичною в результаті систематичних атак Росії, спрямованих на енергетичну та теплову інфраструктуру.

Наразі майже 60% Києва залишається без доступу до електроенергії, а тисячі домогосподарств функціонують без опалення. За умов сильних морозів це становить пряму загрозу для життя і здоров'я сотень тисяч людей.

За даними МВС, Польща розпочала надання негайної матеріальної допомоги, яка надійде до найбільш постраждалих регіонів.

Паралельно, в рамках європейських механізмів, Польща координує передачу ще 447 електрогенераторів.

Підтримку також запропонувало місто Варшава, яке передало 90 генераторів. Транспортування обладнання, переданого Варшавою, забезпечить Державна пожежна служба.

У понеділок з Каменіци-Крулевої під Гданськом виїде 10 вантажівок, а у вівторок з того ж місця вирушить ще п'ять автомобілів. Остання з запланованих на наступний тиждень груп автомобілів виїде в середу з Лісовіц поблизу Вроцлава.

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич раніше оголосив, що його країна передає 400 генераторів для Києва і навколишніх громад.

Тим часом в уряді Литви повідомили про термінову передачу Україні 90 генераторів вартістю понад 2 млн євро.

Азербайджан відправив Україні п’ять трансформаторів, генератори та інше обладнання для енергетичних потреб.