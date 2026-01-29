ЄС схвалив нові санкції проти Ірану за репресії та військову допомогу Росії

Рада ЄС ухвалила рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Ірану через серйозні порушення прав людини в країні та продовження військової підтримки загарбницької війни Росії проти України.

Про це пресслужба Ради ЄС повідомила у четвер, пише "Європейська правда".

Під санкції потрапили ще 15 фізичних та 6 юридичних осіб, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів в Ірані.

Зокрема, до списку внесено міністра внутрішніх справ Ескандара Момені, генерального прокурора Мохаммада Мовахеді-Азада, а також низку командирів Корпусу вартових ісламської революції та офіцерів поліції, що обіймають високі посади.

Усі вони були причетні до жорстокого придушення мирних протестів та свавільного арешту політичних активістів і правозахисників.

Серед організацій, включених до санкційного списку, є, зокрема, Іранське агентство з регулювання аудіовізуальних засобів масової інформації (SATRA), кіберпросторова організація "Серадж" та кілька компаній-розробників програмного забезпечення.

Військова підтримка Іраном війни Росії проти України продовжує становити пряму загрозу безпеці ЄС, тому Рада Європейського Союзу також ввела обмежувальні заходи щодо чотирьох осіб та шести організацій, які пов’язані з програмою розробки ракет і безпілотників.

Серед них – Khojir Missile Development and Production, провідна організація в іранській програмі балістичних ракет, та Sahara Thunder, іранська імпортно-експортна торговельна компанія, яка виступає підставною компанією для Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану.

Серед осіб, включених до санкційного списку, є бізнесмени, генеральні директори та акціонери приватних компаній, які беруть участь у розробці та виробництві іранських балістичних ракет і, отже, залучені до іранської ракетної програми або програми БПЛА.

Крім того, Рада ЄС розширила заборону на експорт до Ірану компонентів та технологій, що використовуються для виробництва БПЛА та ракет. Це стосується електроніки, комп’ютерів, сенсорів, навігаційного обладнання та спеціальних матеріалів.

Нагадаємо, масштаби придушення протестів у Ірані також призвели до зростання підтримки в ЄС ідеї визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією.

Після тривалої блокади Франція в середу ввечері оголосила, що підтримає крок, якого вимагали Берлін та деякі інші столиці.

28 січня посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів.