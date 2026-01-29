ЕС одобрил новые санкции против Ирана за репрессии и военную помощь России

Совет ЕС принял решение ввести дополнительные ограничительные меры против Ирана из-за серьезных нарушений прав человека в стране и продолжения военной поддержки захватнической войны России против Украины.

Об этом пресс-служба Совета ЕС сообщила в четверг, пишет "Европейская правда".

Под санкции попали еще 15 физических и 6 юридических лиц, ответственных за жестокое подавление мирных протестов в Иране.

В частности, в список внесены министр внутренних дел Эскандар Момени, генеральный прокурор Мохаммад Мовахеди-Азад, а также ряд командиров Корпуса стражей исламской революции и офицеров полиции, занимающих высокие должности.

Все они были причастны к жестокому подавлению мирных протестов и произвольному аресту политических активистов и правозащитников.

Среди организаций, включенных в санкционный список, есть, в частности, Иранское агентство по регулированию аудиовизуальных средств массовой информации (SATRA), киберпространственная организация "Серадж" и несколько компаний-разработчиков программного обеспечения.

Военная поддержка Ираном войны России против Украины продолжает представлять прямую угрозу безопасности ЕС, поэтому Совет Европейского Союза также ввел ограничительные меры в отношении четырех человек и шести организаций, связанных с программой разработки ракет и беспилотников.

Среди них – Khojir Missile Development and Production, ведущая организация в иранской программе баллистических ракет, и Sahara Thunder, иранская импортно-экспортная торговая компания, которая выступает подставной компанией для Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

Среди лиц, включенных в санкционный список, есть бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, участвующих в разработке и производстве иранских баллистических ракет и, следовательно, вовлеченных в иранскую ракетную программу или программу БПЛА.

Кроме того, Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Иран компонентов и технологий, используемых для производства БПЛА и ракет. Это касается электроники, компьютеров, сенсоров, навигационного оборудования и специальных материалов.

Напомним, масштабы подавления протестов в Иране также привели к росту поддержки в ЕС идеи признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.

После длительной блокады Франция в среду вечером объявила, что поддержит шаг, которого требовали Берлин и некоторые другие столицы.

28 января послы ЕС дали зеленый свет санкциям против Ирана в связи с жестоким подавлением протестов.