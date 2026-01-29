Укр Рус Eng

У Фінляндії злетіли ціни на електроенергію через морози й штиль

Новини — Четвер, 29 січня 2026, 18:19 — Марія Ємець

У Фінляндії біржова ціна на електроенергію у п’ятницю досягне найвищих показників цієї зими – у зв’язку з сильними морозами і штилем.  

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

30 січня біржова ціна на електроенергію у Фінляндію сягне рекордів цієї зими. 

Протягом ночі вартість становитиме 20 євроцентів за кіловат-годину, а у піковий час з 7 до 8 ранку – вже 42 євроценти за кіловат-годину. 

В інший час доби вартість становитиме від 35 до 40 центів, і лише після 21 години впаде нижче 30 євроцентів. 

Причиною такої ситуації є сильні морози. Так, у столиці Гельсінкі очікують -20°C, а у північній частині країни – до -30°C і нижче. 

На додачу, вітрові електростанції генерують набагато менше енергії через штиль.

Втім, ці показники вартості набагато нижчі, ніж, наприклад, взимку 2024 року у сорокаградусні морози – тоді неоподаткована вартість за кіловат-годину складала 1,9 євро.

