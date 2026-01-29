В Финляндии взлетели цены на электроэнергию из-за морозов и штиля

В Финляндии биржевая цена на электроэнергию в пятницу достигнет самых высоких показателей этой зимы – в связи с сильными морозами и штилем.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

30 января биржевая цена на электроэнергию в Финляндию достигнет рекордов этой зимы.

В течение ночи стоимость составит 20 евроцентов за киловатт-час, а в пиковое время с 7 до 8 утра – уже 42 евроцента за киловатт-час.

В остальное время суток стоимость будет составлять от 35 до 40 центов, и только после 21 часа упадет ниже 30 евроцентов.

Причиной такой ситуации являются сильные морозы. Так, в столице Хельсинки ожидают -20°C, а в северной части страны – до -30°C и ниже.

В дополнение, ветровые электростанции генерируют гораздо меньше энергии из-за штиля.

Впрочем, эти показатели стоимости гораздо ниже, чем, например, зимой 2024 года в сорокаградусные морозы – тогда необлагаемая налогом стоимость за киловатт-час составляла 1,9 евро.

