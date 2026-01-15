Польща встановила рекорд виробництва електроенергії і покрила рекордний попит

У середу Польща досягла найбільшого в історії виробництва електроенергії: польські електростанції поставили в мережу рекордні 30 гігаватів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Він наголосив, що, попри рекордний попит у зимові холоди, країна змогла навіть експортувати енергоносії.

"У середу ми досягли в Польщі рекордного рівня виробництва енергії в історії. Це було 30 гігаватів. Попри рекордний попит, завдяки рекордному виробництву та безпечним системам, ми також могли собі дозволити – саме в той час, коли попит був найбільшим – експорт", – сказав Дональд Туск.

Прем'єр-міністр також повідомив, що доручив уряду бути готовим до небезпеки подальших атак на польську енергетичну систему.

"Сьогодні я мобілізував усіх міністрів, а також спеціальні служби, щоб вони тримали руку на пульсі і усвідомлювали, що всі ці атаки можуть бути більш агресивними і витонченими, щоб бути готовими до різних сценаріїв. Попередні спроби не принесли нападникам очікуваних результатів – також завдяки роботі наших людей, які займаються безпекою енергетичної системи", – підкреслив Туск.

Раніше у четвер глава польського уряду заявив, що Польща захистилася від спроб дестабілізації енергетичної інфраструктури під час грудневих кібератак. Він повідомив, що в атаках є російський слід.

Нагадаємо, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомляв, що в грудні країна була "дуже близька" до відключення електроенергії через російську атаку.