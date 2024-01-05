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У Фінляндії ціни на електроенергію б’ють рекорди через суворий мороз

П'ятниця, 5 січня 2024, 12:44

У Фінляндії біржова ціна на електроенергію злетіла до рекордних показників через сильні морози. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

Ціни вже були дуже високими у четвер, особливо у пікову годину з 19:00 до 20:00.

У п’ятницю в цей час буде новий рекорд – неоподаткована вартість за кіловат-годину складатиме 1,9 євро, а включно з податками – 2,35 євро. 

На ціни вплинув і мороз, що у Лапландії досягає -40, і проблеми на багатьох електростанціях, які зменшили пропозицію.  

Також національний оператор Fingrid повідомив про проблему з обміном електроенергією між Фінляндією та Естонією по підводному кабелю, зазначивши, що йдеться про звичайну технічну несправність.  

На вихідних ціни очікувано повернуться до звичних 10-15 євроцентів за кіловат-годину. 

Напередодні Фінляндія наблизилася до рекорду обсягів споживання електроенергії.  

У сусідній Швеції через морози також суттєво зросли ціни на електроенергію. 

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