Поліція ідентифікувала перших жертв пожежі на курорті у Швейцарії

Поліція ідентифікувала перші чотири тіла людей, які загинули під час пожежі в барі на швейцарському гірськолижному курорті в новорічну ніч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Тіла двох швейцарських жінок віком 21 і 16 років та двох швейцарських чоловіків віком 18 і 16 років були повернуті їхнім родинам, повідомила поліція.

"Ретельна" робота поліцейських та Інституту судової медицини дозволила встановити особи загиблих, йдеться в заяві поліції кантону Вале, а робота з ідентифікації решти жертв триває.

За словами офіційних осіб, пожежа в барі Le Constellation у Кран-Монтані забрала життя 40 осіб і травмувала 119 інших. Оскільки багато хто з травмованих вже ідентифікований, родичі тепер змушені терпіти болісне очікування інформації про тих, хто досі вважається зниклим безвісти.

За попередніми висновками розслідування, ймовірною причиною пожежі стали бенгальські вогні на пляшках шампанського, які тримали занадто близько до стелі.

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав цю подію "однією з найгірших трагедій", які пережила країна.

У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.