Смертельну пожежу в барі у Швейцарії спричинила піротехніка
Смертоносну пожежу в барі в Швейцарії, яка забрала життя 40 людей, спричинили "вогняні фонтани", які прикріпили до пляшок шампанського для шоу.
Про це повідомили слідчі на пресконференції у п’ятницю, 2 січня, цитує Spiegel, передає "Європейська правда".
Як відомо, пожежа спалахнула о 01:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation у барі курортного містечка Кран-Монтана. Внаслідок пожежі загинули 40 людей, 115 – зазнали поранень.
У п’ятницю, 2 січня, слідчі вказали причину смертоносної пожежі. За їхніми даними, її спричинила піротехніка.
"Фактично, все вказує на те, що пожежа почалася від настільних феєрверків, від фонтанів, які були прикріплені до пляшок шампанського і знаходилися занадто близько до стелі", – сказала Беатріс Піллуд, генеральна прокурорка кантону Вале.
Вона додала, що для цього висновку були проаналізовані відеозаписи та показання свідків.
Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі людей.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна готова на прохання Швейцарії надати допомогу у медичних закладах постраждалим від смертельної пожежі у барі. А Франція відправила на допомогу команду військових лікарів.
Італійська федерація гольфу назвала ім’я першої жертви смертельної пожежі, що у новорічну ніч спалахнула у барі в Швейцарії і забрала життя щонайменше 40 людей.