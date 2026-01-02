У Швейцарії оголосили п'ять днів жалоби після трагічної загибелі 40 людей у барі

Після трагічної пожежі у барі курортного містечка Кран-Монтана, у якій загинули 40 людей та 115 постраждали, у Швейцарії оголошено 5 днів жалоби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Президент Гі Пармелін заявив, що в країні буде оголошено п'ятиденну жалобу. Він назвав пожежу однією з найтрагічніших подій в історії Швейцарії.

"Це була драма невідомого масштабу", – сказав він, віддаючи шану багатьом "молодим життям, які були втрачені і обірвані".

Президент додав, що Швейцарія зобов’язана забезпечити, щоб така трагедія ніколи більше не повторилася.

Пожежа спалахнула о 1:30 ночі 1 січня у барі Le Constellation, але поки що незрозуміло, що саме її спричинило.

Ідентифікація близько 40 жертв трагедії може зайняти кілька днів, оскільки тіла сильно обгоріли.

Низка європейських лідерів висловили співчуття у зв’язку з трагічною пожежею.