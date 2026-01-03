Полиция идентифицировала первых жертв пожара на курорте в Швейцарии

Полиция идентифицировала первые четыре тела людей, погибших во время пожара в баре на швейцарском горнолыжном курорте в новогоднюю ночь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Тела двух швейцарских женщин в возрасте 21 и 16 лет и двух швейцарских мужчин в возрасте 18 и 16 лет были возвращены их семьям, сообщила полиция.

"Тщательная" работа полицейских и Института судебной медицины позволила установить личности погибших, говорится в заявлении полиции кантона Вале, а работа по идентификации остальных жертв продолжается.

По словам официальных лиц, пожар в баре Le Constellation в Кран-Монтане унес жизни 40 человек и травмировал 119 других. Поскольку многие из травмированных уже идентифицированы, родственники теперь вынуждены терпеть мучительное ожидание информации о тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести.

По предварительным выводам расследования, вероятной причиной пожара стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.

Президент Швейцарии Ги Пармелин назвал это событие "одной из худших трагедий", которые пережила страна.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.