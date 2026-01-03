У Греції фермери можуть розширити протести і влаштувати тракторний марш на Афіни

У Греції після місяця протестів фермери не бажають поступатися і можуть бути готові до ескалації своїх дій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У неділю фермери-протестувальники з усієї країни проведуть свою третю зустріч у Мальгарі, транспортній розв'язці поблизу північного міста Салоніки, другого за величиною міста Греції. Очікується, що їхнє керівництво запропонує їм вирушити на тракторах до столиці, Афін.

Місцеві зустрічі відбулися в п'ятницю, а деякі – в суботу, щоб остаточно узгодити пропозиції для недільної загальногрецької зустрічі.

Фермери протестують проти виробничих витрат і вимагають гарантованих цін на продукцію, які б їх покривали – захід, що суперечить нормам Європейського Союзу, – а також субсидованих цін на електроенергію, звільнення від податку на додану вартість і скасування безмитного імпорту продукції з регіонів, з якими ЄС підписав торговельні угоди.

Вони також вимагають негайного подвоєння пенсій і, протестуючи проти затримок у виплаті субсидій після скандалу з сільськогосподарськими субсидіями, вимагають, щоб уряд скасував своє рішення, нав'язане ЄС, про фактичне скасування агентства з виплати субсидій OPEKEPE і перенесення відповідальності на незалежний податковий орган AADE. Фермери також виступають проти системи онлайн-реєстрації виробництва та відвантажень.

Уряд зараз розглядає свої наступні кроки: хоча настрої змінилися в бік більш жорсткої лінії, він цілком усвідомлює потенційні політичні наслідки зіткнень. Підтримка правлячих консерваторів зазнала удару в сільській місцевості, набагато більшого, ніж у містах, а вибори наближаються в першій половині 2027 року, або навіть раніше, і поточні опитування прогнозують перемогу консерваторів, але далеко не абсолютну більшість у парламенті.

Грецькі фермери 30 грудня зняли блокаду частини доріг, щоб дозволити людям проїхати туди, куди їм потрібно, перед Новим роком.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.