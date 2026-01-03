В Греции фермеры могут расширить протесты и устроить тракторный марш на Афины

В Греции после месяца протестов фермеры не желают уступать и могут быть готовы к эскалации своих действий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В воскресенье фермеры-протестующие со всей страны проведут свою третью встречу в Мальгари, транспортной развязке вблизи северного города Салоники, второго по величине города Греции. Ожидается, что их руководство предложит им отправиться на тракторах в столицу, Афины.

Местные встречи состоялись в пятницу, а некоторые – в субботу, чтобы окончательно согласовать предложения для воскресной общегреческой встречи.

Фермеры протестуют против производственных затрат и требуют гарантированных цен на продукцию, которые бы их покрывали – мера, противоречащая нормам Европейского Союза, – а также субсидированных цен на электроэнергию, освобождения от налога на добавленную стоимость и отмены беспошлинного импорта продукции из регионов, с которыми ЕС подписал торговые соглашения.

Они также требуют немедленного удвоения пенсий и, протестуя против задержек в выплате субсидий после скандала с сельскохозяйственными субсидиями, требуют, чтобы правительство отменило свое решение, навязанное ЕС, о фактической отмене агентства по выплате субсидий OPEKEPE и переносе ответственности на независимый налоговый орган AADE. Фермеры также выступают против системы онлайн-регистрации производства и отгрузок.

Правительство сейчас рассматривает свои следующие шаги: хотя настроения изменились в сторону более жесткой линии, оно вполне осознает потенциальные политические последствия столкновений. Поддержка правящих консерваторов понесла удар в сельской местности, гораздо больший, чем в городах, а выборы приближаются в первой половине 2027 года, или даже раньше, и текущие опросы прогнозируют победу консерваторов, но далеко не абсолютное большинство в парламенте.

Греческие фермеры 30 декабря сняли блокаду части дорог, чтобы позволить людям проехать туда, куда им нужно, перед Новым годом.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.