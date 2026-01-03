Трамп: США були готові до другої хвилі ударів по Венесуелі

Американський президент Дональд Трамп заявив у суботу, що США були готові до другої хвилі ударів по Венесуелі, якщо це буде потрібно, хоча він зазначив, що це більше не потрібно, оскільки військовим вдалося захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину під час нічного рейду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Палм Біч.

"Ми були готові провести другу хвилю, якщо це буде необхідно – ми насправді припускали, що друга хвиля буде необхідною, але зараз це, ймовірно, не так", – заявив Трамп.

"Перша хвиля, якщо можна так назвати, перший напад був настільки успішним, що, ймовірно, нам не доведеться проводити другий, але ми готові провести другу хвилю, насправді набагато більшу", – продовжив він.

Президент повторив свої коментарі про те, що операція, проведена в суботу рано вранці, під час якої елітні американські війська витягли Мадуро і його дружину з їхньої спальні, була "точковою" операцією.

Він додав, що подальші військові операції у Венесуелі перебувають на стадії планування, але адміністрація "ймовірно не буде змушена їх проводити".

Трамп також заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Трамп раніше розповів деталі американської операції у Венесуелі, зокрема, повідомив, що ніхто з американських військових не загинув.