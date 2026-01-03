Трамп: США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Палм Біч.

Що буде далі з керівництвом Венесуели, поки що незрозуміло, сказав Трамп, але США будуть керувати країною, поки не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади. Він тричі підкреслив це.

"Ми будемо керувати країною", – сказав Трамп. Він заявив, що не хоче, щоб режим Мадуро продовжував існувати під керівництвом іншого лідера.

"Ми будемо керувати країною, поки не зможемо забезпечити безпечний, належний і розумний перехід влади", – сказав Трамп.

Трамп не встановив часових обмежень для американського керівництва Венесуелою. Рішення про те, коли повернути країну під контроль Венесуели, будуть приймати Сполучені Штати. Що стосується нафти, він сказав, що американські компанії відремонтують інфраструктуру "і почнуть заробляти гроші для країни".

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.