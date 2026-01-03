Трамп: США были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу, что США были готовы к второй волне ударов по Венесуэле, если это будет необходимо, хотя он отметил, что это больше не нужно, поскольку военным удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену во время ночного рейда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Палм-Бич.

"Мы были готовы провести вторую волну, если это будет необходимо – мы на самом деле предполагали, что вторая волна будет необходимой, но сейчас это, вероятно, не так", – заявил Трамп.

"Первая волна, если можно так назвать, первое нападение было настолько успешным, что, вероятно, нам не придется проводить второе, но мы готовы провести вторую волну, на самом деле гораздо большую", – продолжил он.

Президент повторил свои комментарии о том, что операция, проведенная в субботу рано утром, во время которой элитные американские войска вытащили Мадуро и его жену из их спальни, была "точечной" операцией.

Он добавил, что дальнейшие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но администрация "вероятно не будет вынуждена их проводить".

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Трамп ранее рассказал детали американской операции в Венесуэле, в частности, сообщил, что никто из американских военных не погиб.