Майже дві третини фінів – за заборону соцмереж для дітей до 15 років

Явна більшість жителів країни – 62% – підтримує заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Такі дані отримано в опитуванні медіагрупи Uutissuomalainen, повідомляє "Європейська правда" з посилання на Yle.

Проти заборони висловилися 19% респондентів, ще стільки ж не змогли відповісти.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо і міністр соціального забезпечення Санні Гран-Лаасонен наприкінці листопада заявили, що підтримують обмеження доступу до соцмереж для дітей віком до 15 років. Орпо повідомив, що ініціює дослідження щодо введення вікового обмеження.

Уповноважена з прав дитини Еліна Пеккарінен зазначила, що результати опитування свідчать про занепокоєння фінів щодо впливу соціальних мереж на дітей і підлітків.

"Громадська думка зараз така, що використання соцмереж серед дітей і молоді слід обмежувати", – сказала Пеккарінен в інтерв'ю Uutissuomalainen.

В опитуванні, проведеному компанією Tietoykkönen на початку грудня, взяли участь тисяча фінів. Похибка становить 3,1 процентного пункту.

Німецький міністр з цифрових питань Карстен Вілдбергер раніше висловив готовність до запровадження заборони на використання соціальних мереж для дітей, подібної до тієї, що діє в Австралії.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.