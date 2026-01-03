Почти две трети финнов – за запрет соцсетей для детей до 15 лет

Явное большинство жителей страны – 62% – поддерживает запрет социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет.

Такие данные получены в опросе медиагруппы Uutissuomalainen, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Против запрета высказались 19% респондентов, еще столько же не смогли ответить.

Премьер-министр Петтери Орпо и министр социального обеспечения Санни Гран-Лаасонен в конце ноября заявили, что поддерживают ограничение доступа к соцсетям для детей до 15 лет. Орпо сообщил, что инициирует исследование по введению возрастного ограничения.

Уполномоченная по правам ребенка Элина Пеккаринен отметила, что результаты опроса свидетельствуют о беспокойстве финнов по поводу влияния социальных сетей на детей и подростков.

"Общественное мнение сейчас таково, что использование соцсетей среди детей и молодежи следует ограничивать", – сказала Пеккаринен в интервью Uutissuomalainen.

В опросе, проведенном компанией Tietoykkönen в начале декабря, приняли участие тысяча финнов. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Немецкий министр по цифровым вопросам Карстен Вилдбергер ранее выразил готовность ввести запрет на использование социальных сетей для детей, подобный тому, который действует в Австралии.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.