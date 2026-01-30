Трамп підписав надзвичайний стан: стягуватиме мита з країн, які постачають нафту Кубі

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану через Кубу, що дозволить Вашингтону накладати мита на країни, які постачають їй нафту.

Відповідний указ, як пише "Європейська правда", опубліковано на сайті Білого дому.

В документі зазначається про те, що Куба становить надзвичайну загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Зокрема, вона об'єднується з "численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб'єктами" – Росією, Китаєм, Іраном, угрупованнями ХАМАС та "Хезболла".

Трамп заявив, що Куба приймає небезпечних супротивників Сполучених Штатів та дозволяє їм розміщати на своїй території військові потужності, які загрожують Штатам.

"На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів. Куба продовжує розвивати глибоке співробітництво в галузі розвідки та оборони з КНР", – йдеться в указі.

У зв’язку з цим США запроваджують вторинні мита – тарифи на товари тих країн, які прямо чи опосередковано продають або постачають нафту Кубі.

Рішення про застосування тарифів ухвалюватиметься після відповідних висновків міністра торгівлі та державного секретаря США.

Нагадаю, минулого року група сенаторів США ініціювала законопроєкт про санкції щодо Росії за такою ж схемою.

За даними ЗМІ, президент США готовий підписати закон про запровадження додаткових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо будь-яких подібних заходів.