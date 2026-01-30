Трамп подписал чрезвычайное положение: будет взимать пошлины со стран, поставляющих нефть на Кубу

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с Кубой, что позволит Вашингтону налагать пошлины на страны, поставляющие ей нефть.

Соответствующий указ, как пишет "Европейская правда", опубликован на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что Куба представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В частности, она объединяется с "многочисленными враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злоумышленными субъектами" – Россией, Китаем, Ираном, группировками ХАМАС и "Хезболла".

Трамп заявил, что Куба принимает опасных противников Соединенных Штатов и позволяет им размещать на своей территории военные мощности, которые угрожают Штатам.

"На Кубе расположен крупнейший зарубежный объект радиоэлектронной разведки России, который пытается похитить конфиденциальную информацию о национальной безопасности Соединенных Штатов. Куба продолжает развивать глубокое сотрудничество в области разведки и обороны с КНР", – говорится в указе.

В связи с этим США вводят вторичные пошлины – тарифы на товары тех стран, которые прямо или косвенно продают или поставляют нефть Кубе.

Решение о применении тарифов будет приниматься после соответствующих выводов министра торговли и государственного секретаря США.

Напомню, в прошлом году группа сенаторов США инициировала законопроект о санкциях в отношении России по такой же схеме.

По данным СМИ, президент США готов подписать закон о введении дополнительных санкций против России при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым подобным мерам.