Мерц очікує рішення щодо проєкту європейського винищувача нового покоління найближчим часом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує на спільне з Францією рішення щодо реалізації проєкту винищувача нового покоління FCAS протягом наступних кількох тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Проєкт вартістю 100 мільярдів євро "застряг" на етапі переговорів вже понад рік через розбіжності Берліна та Парижа.

В основі суперечки лежить бажання французького військового підрядника Dassault взяти на себе провідну роль у проєкті, обійшовши німецького партнера Airbus, що Німеччина вважає неприйнятним.

За даними видання, одне із запропонованих рішень – відокремлення компонента винищувача від загальної системи FCAS, що дозволило б Німеччині та Франції розробляти власні літаки.

Мерц заявив у четвер, що наразі тривають інтенсивні переговори з Францією щодо того, чи призведе програма винищувачів наступного покоління до створення одного літака чи буде розділена на два.

Водночас канцлер Німеччини висловив упевненість у тому, що цей проєкт буде продовжено, зазначивши, що системи спільного виробництва двох країн "обов’язково будуть".

Як повідомлялося, Франція та Німеччина не змогли свої плани врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року.

Серед розбіжностей також є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем, тоді як Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські військові літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.

Країни також не змогли дійти згоди щодо "бойової хмари" та систем безпілотників, які передбачені в рамках програми FCAS.