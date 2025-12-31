ЗМІ: проєкт європейського винищувача нового покоління відклали на невизначений термін

Німеччина і Франція не змогли виконати свій намір до кінця року врегулювати конфлікт, що назрівав навколо проєкту винищувача нового покоління FCAS.

Цю інформацію підтвердив представник уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон мали намір врегулювати затяжний конфлікт навколо флагманської оборонної програми Європи Future Combat Air System (FCAS) до кінця 2025 року.

"Всупереч початковому плану, остаточне рішення про продовження проєкту FCAS до кінця року ще не прийнято", – повідомив Euractiv представник уряду Німеччини.

На даному етапі представник уряду не зміг назвати нову дату прийняття рішення.

Майбутній винищувач, який розробляється для роботи в мережі з дронами і цифровою бойовою хмарою, повинен замінити нинішні повітряні флоти трьох країн-партнерів – Німеччини, Франції та Іспанії – з 2040 року. Будь-яка подальша затримка проєкту поставить під загрозу цей графік.

Мерц, Макрон і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планували обговорити це питання в кулуарах саміту в Брюсселі в середині грудня, але жодних заяв не було.

"Всеосяжна франко-німецька програма дій з питань зовнішньої політики та безпеки поки що не дозволила вирішити питання про спільний винищувач на рівні президента і канцлера", – заявив представник уряду Німеччини.

В основі суперечки лежить бажання французького військового підрядника Dassault взяти на себе провідну роль у проекті, обійшовши німецького партнера Airbus, що офіційний Берлін вважає неприйнятним.

Ще однією з труднощів є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем, тоді як Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські військові літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.

Раніше глава Dassault висловив сумніви щодо майбутнього програми, заявивши, що воно залежить від того, чи готова Німеччина переглянути свою залежність від імпорту американської зброї.

У жовтні ЗМІ повідомляли, що Європа почала серйозно обговорювати альтернативи проєкту винищувача нового покоління Future Combat Air System (FCAS).

Країни також не змогли дійти згоди щодо "бойової хмари" та систем безпілотників, які передбачені в рамках програми FCAS.