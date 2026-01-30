Мерц ожидает решения по проекту европейского истребителя нового поколения в ближайшее время

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает совместного с Францией решения по реализации проекта истребителя нового поколения FCAS в течение следующих нескольких недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Проект стоимостью 100 миллиардов евро "застрял" на этапе переговоров уже более года из-за разногласий Берлина и Парижа.

В основе спора лежит желание французского военного подрядчика Dassault взять на себя ведущую роль в проекте, обойдя немецкого партнера Airbus, что Германия считает неприемлемым.

По данным издания, одно из предложенных решений – отделение компонента истребителя от общей системы FCAS, что позволило бы Германии и Франции разрабатывать собственные самолеты.

Мерц заявил в четверг, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры с Францией о том, приведет ли программа истребителей следующего поколения к созданию одного самолета или будет разделена на два.

В то же время канцлер Германии выразил уверенность в том, что этот проект будет продолжен, отметив, что системы совместного производства двух стран "обязательно будут".

Как сообщалось, Франция и Германия не смогли свои планы урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.

Среди разногласий также есть то, что две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач. Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, не имеющая авианосцев, уже согласилась приобрести американские военные самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.

Страны также не смогли прийти к соглашению по поводу "боевого облака" и систем беспилотников, которые предусмотрены в рамках программы FCAS.