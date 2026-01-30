Норвегія приєднається до санкцій ЄС проти Ірану

Норвегія приєднається до санкцій Європейського Союзу проти Ірану, які блок ухвалив 29 січня у відповідь на придушення антиурядових протестів в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив уряд Норвегії.

Як йдеться на сайті уряду, Норвегія підтримує ухвалені ЄС санкції проти конкретних осіб та організацій Ірану, причетних до порушень прав людини та жорстких репресій проти мирного населення.

За останні кілька тижнів іранський режим убив кілька тисяч мирних жителів, які демонстрували за свою свободу та право на самовираження, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

"У публічних заявах та у прямому контакті з іранською владою ми засудили жорстокі зловживання та застосування сили до цивільного населення у зв'язку з протестами в Ірані. Ми наголосили, що широке використання страт, арештів, тортур та тривалих відключень інтернету як інструментів контролю є абсолютно неприйнятним", – додав міністр.

Нагадаємо, 29 січня міністри закордонних справ ЄС погодилися визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією. Крім того, у санкційний список ЄС потрапили ще 15 фізичних та 6 юридичних осіб Ірану, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів на початку січня.

Минулого тижня нові санкції проти Тегерану оголосили Сполучені Штати. Обмеження націлені на "тіньовий флот" режиму.