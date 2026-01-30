Норвегия присоединится к санкциям ЕС против Ирана

Норвегия присоединится к санкциям Европейского Союза против Ирана, которые блок принял 29 января в ответ на подавление антиправительственных протестов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило правительство Норвегии.

Как говорится на сайте правительства, Норвегия поддерживает принятые ЕС санкции против конкретных лиц и организаций Ирана, причастных к нарушениям прав человека и жестким репрессиям против мирного населения.

За последние несколько недель иранский режим убил несколько тысяч мирных жителей, которые демонстрировали за свою свободу и право на самовыражение, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

"В публичных заявлениях и в прямом контакте с иранскими властями мы осудили жестокие злоупотребления и применение силы к гражданскому населению в связи с протестами в Иране. Мы подчеркнули, что широкое использование казней, арестов, пыток и длительных отключений интернета как инструментов контроля является абсолютно неприемлемым", – добавил министр.

Напомним, 29 января министры иностранных дел ЕС согласились признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией. Кроме того, в санкционный список ЕС попали еще 15 физических и 6 юридических лиц Ирана, ответственных за жестокое подавление мирных протестов в начале января.

На прошлой неделе новые санкции против Тегерана объявили Соединенные Штаты. Ограничения нацелены на "теневой флот" режима.