Глава МЗС Литви написав МКС щодо нових ордерів для росіян за атаки на енергетику України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся з листом до прокурорів Міжнародного кримінального суду, щоб вони видали нові ордери на арешт росіян у зв’язку зі знищенням енергетичної інфраструктури України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Глава литовської дипломатії попросив МКС видати нові ордери на арешт російських посадовців, відповідальних за атаки на українську енергетику, а також додати до вже виданих ордерів на арешт нові міжнародні злочини та злочин геноциду.

"Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити жителів України посеред зимових морозів без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу", – йдеться у листі Будріса до прокурорів Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд є основною міжнародною організацією кримінального правосуддя, яка розслідує міжнародні злочини, скоєні під час агресії Росії проти України.

У березні 2023 року суд видав ордери на арешт лідера Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Белової, а в 2024 році – колишнього міністра оборони Росії та начальника Генштабу збройних сил за обстріли енергетичної інфраструктури України.