Глава МИД Литвы написал МУС о новых ордерах для россиян за атаки на энергетику Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратился с письмом к прокурорам Международного уголовного суда, чтобы они выдали новые ордера на арест россиян в связи с уничтожением энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Глава литовской дипломатии попросил МУС выдать новые ордера на арест российских чиновников, ответственных за атаки на украинскую энергетику, а также добавить к уже выданным ордерам на арест новые международные преступления и преступление геноцида.

"Эти систематические нападения, которые явно имеют целью оставить жителей Украины посреди зимних морозов без электричества, отопления и воды, нельзя квалифицировать иначе как умышленное намерение физически уничтожить украинцев как группу", – говорится в письме Будриса к прокурорам Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд является основной международной организацией уголовного правосудия, которая расследует международные преступления, совершенные во время агрессии России против Украины.

В марте 2023 года суд выдал ордера на арест лидера России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а в 2024 году – бывшего министра обороны России и начальника Генштаба вооруженных сил за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.