У Німеччині обмежують в’їзд автомобілів на територію військових баз 

Міністерство оборони Німеччини ухвалило заборону на в’їзд на територію військових баз та інших "зон безпеки" для певних типів транспортних засобів через ризик шпигунства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Berliner Zeitung.

Як повідомив речник Міноборони Німеччини, таке рішення ухвалили за рекомендацією експертів з безпеки, які вважають сучасні датчики транспортних засобів серйозною загрозою військовій таємниці.

"З точки зору військової безпеки, всі датчики транспортних засобів, здатні вести розвідку, становлять загрозу", – пояснив речник.

Особливу увагу приділяють камерам і радарним системам, мікрофонам, а також дистанційно керованим системам передачі даних.

Міністерство не повідомило, які конкретно виробники та моделі автомобілів потрапили під заборону. Водночас там зазначили, що наразі немає загальних обмежень на приватне використання транспортних засобів військовослужбовцями.

Подібне рішення ухвалила також Польща. Країна заборонила транспортним засобам китайських виробників в'їжджати до військових зон. Польська влада побоюється, що дані, зібрані сучасними автомобілями, можуть бути використані для шпигунства, кібератак або військових цілей.

Раніше повідомляли, що міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступає за внесення поправки до Кримінального кодексу, спрямовану проти так званих "одноразових агентів" – виконавців диверсій, які діють на замовлення іноземних держав.

А міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче швидше виявляти та захищатися від прихованих гібридних атак, що контролюються з-за кордону, а відтак для цього буде створено новий центр для органів безпеки.