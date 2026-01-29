У Німеччині планують посилити покарання проти так званих "одноразових агентів"

Міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступає за внесення поправки до Кримінального кодексу, спрямовану проти так званих "одноразових агентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Йдеться про протидію виконавцям диверсій, які діють на замовлення іноземних держав.

"Ми рішуче протистоїмо авторитарним силам та їхнім поплічникам", – заявила Хубіг. Це, серед іншого, передбачає зміну покарань за шпигунську діяльність.

Згідно з поправкою, прийнятою цього тижня Комітетом з правових питань, будь-яка особа, яка вчиняє умисний протиправний акт у Німеччині від імені іноземної держави, буде покарана позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом.

Те саме стосується будь-якої особи, яка замовляє такий акт.

Створення цього нового складу злочину пов'язане з розслідуванням кількох випадків саботажу, в яких підозрюється, що накази походили з Росії.

До них належить серія актів вандалізму щодо автомобілів у чотирьох німецьких землях під час федеральної виборчої кампанії. У цих випадках вихлопні труби були заблоковані затверділою будівельною піною. На місці злочину злочинці залишили наклейки із зображенням тодішнього федерального міністра економіки Роберта Габека та написом "BE GREENER!".

Німеччина також готується посилити свою боротьбу з ультралівими організаціями після того, як одне з таких угруповань взяло на себе відповідальність за пожежу на кабельному мосту у Берліні, яка залишила частину міста без світла на 5 днів.

А міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче швидше виявляти та захищатися від прихованих гібридних атак, що контролюються з-за кордону, а відтак для цього буде створено новий центр для органів безпеки.