ЗМІ: у Німеччині створять новий центр протидії гібридним загрозам

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче швидше виявляти та захищатися від прихованих гібридних атак, що контролюються з-за кордону, а відтак для цього буде створено новий центр для органів безпеки.

Рішення ухвалене на тлі зростання кількості інцидентів, що мають ознаки саботажу або дезінформаційних кампаній: від масових фейкових терористичних погроз у берлінських школах до пошкодження військової техніки та диверсій під прикриттям "екологічного активізму".

Німецькі органи безпеки підозрюють, що за частиною таких дій можуть стояти російські спецслужби або так звані "одноразові агенти", яких вербують за гроші.

Новий центр планують розмістити у Федеральному відомстві з охорони конституції (BfV).

Як зазначається, його завданням стане оперативна оцінка інцидентів, аналіз можливих зв’язків між ними та координація дій між федеральними і земельними органами. Це має дозволити швидше визначати відповідальну структуру та вживати контрзаходів.

Проєкт створення центру базується на досвіді вже існуючих спільних структур, зокрема Спільного центру протидії тероризму (GTAZ) у Берліні та Центру протидії екстремізму і тероризму (GETZ) у Кельні.

У них регулярно співпрацюють поліція, органи конституційного захисту, Федеральна розвідувальна служба (BND), військова контррозвідка (MAD), митниця та прокуратура.

Речник МВС Німеччини наголосив, що "постійно напружена безпекова ситуація", зокрема через загрози з боку Росії, вимагає тіснішої взаємодії між усіма відомствами.

Новий центр має стати частиною ширшого плану дій проти гібридних загроз, підготовленого після першого засідання Ради національної безпеки.

Водночас правова база для діяльності таких спільних центрів досі залишається неврегульованою.

Попередній уряд Німеччини анонсував відповідний закон, однак його так і не було ухвалено.

Нагадаємо, після підпалу кабельного мосту в районі Штегліц-Целендорф на південному заході Берліна 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств залишилися без електроенергії. Загалом близько 100 тисяч людей постраждали від найтривалішого відключення електроенергії в післявоєнній історії, залишившись посеред зими без світла та опалення.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.

Також зазначимо, що мер Берліна Кай Вегнер відмовився просити вибачення за те, що грав у теніс у перший день масштабного відключення електроенергії на південному заході Берліна, що викликало шквал обурення.

