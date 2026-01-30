В Германии ограничивают въезд автомобилей на территорию военных баз

Министерство обороны Германии приняло запрет на въезд на территорию военных баз и других "зон безопасности" для определенных типов транспортных средств из-за риска шпионажа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Berliner Zeitung.

Как сообщил представитель Минобороны Германии, такое решение приняли по рекомендации экспертов по безопасности, которые считают современные датчики транспортных средств серьезной угрозой военной тайне.

"С точки зрения военной безопасности, все датчики транспортных средств, способные вести разведку, представляют угрозу", – пояснил представитель.

Особое внимание уделяется камерам и радарным системам, микрофонам, а также дистанционно управляемым системам передачи данных.

Министерство не сообщило, какие конкретно производители и модели автомобилей попали под запрет. В то же время там отметили, что пока нет общих ограничений на частное использование транспортных средств военнослужащими.

Подобное решение приняла также Польша. Страна запретила транспортным средствам китайских производителей въезжать в военные зоны. Польские власти опасаются, что данные, собранные современными автомобилями, могут быть использованы для шпионажа, кибератак или военных целей.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Германии Стефани Хубиг выступает за внесение поправки в Уголовный кодекс, направленную против так называемых "одноразовых агентов" – исполнителей диверсий, действующих по заказу иностранных государств.

А Министерство внутренних дел Германии хочет быстрее выявлять и защищаться от скрытых гибридных атак, контролируемых из-за рубежа, и для этого будет создан новый центр для органов безопасности.