Чому Швейцарія змінила правила продажу озброєння і переглядає свій нейтралітет

Парламент Швейцарії схвалив рішення автоматично дозволяти експорт і реекспорт свого озброєння у 25 країн, більшість з яких розташовані в Європі, навіть якщо вони залучені до збройного конфлікту.

Докладніше про рішення і те, чому Швейцарія змінює свій курс, читайте в статті Swissinfo Нейтралітет більше не проблема: чому Швейцарія пішла на спрощення експорту зброї. Далі – стислий її виклад.

Для переліку з 25 країн експорт швейцарських озброєнь буде дозволятися автоматично, навіть якщо вони будуть залучені до збройного конфлікту.

Скасовано й вимогу підписувати "Декларацію про заборону реекспорту". При цьому уряд Швейцарії все одно залишає за собою право накладати на ті чи інші експортні угоди вето, особливо якщо цього вимагатимуть "національні інтереси Конфедерації".

З цих 25 країн 19 розташовані в Європі (Україна в цей список не включена); також туди входять Аргентина, Австралія, Канада, Японія, Нова Зеландія і Сполучені Штати.

Приводом для ухвалення рішення стали прості й очевидні побоювання щодо долі власного військово-промислового комплексу. Європейські держави дедалі більш насторожено ставляться до закупівлі озброєнь, на які поширюються жорсткі (ре)експортні обмеження.

Навіщо витрачати гроші й купувати у Швейцарії озброєння, якщо потім ти не маєш права вільно ним розпоряджатися?

Швейцарським експортерам озброєнь і справді є про що непокоїтися.

Європа залишається найбільшим ринком збуту для швейцарського ВПК, на неї припадає понад 80% всіх закордонних поставок.

За словами нового міністра оборони Швейцарії Мартіна Пфістера, на континенті тепер існує "реальний ризик нових конфліктів", і саме тому Швейцарія має намір "віддавати пріоритет оборонним закупівлям в Європі і активніше брати участь в європейському співробітництві у сфері озброєнь".

Але при цьому таке рішення виходить далеко за межі просто експорту озброєнь.

Воно відображає і той факт, що Швейцарія, з урахуванням нових викликів і загроз у сфері безпеки на європейському континенті, почала переглядати підхід до власного нейтрального статусу.

Тепер Берн сигналізує про готовність переглянути свою позицію щодо норм організації військово-технічної співпраці з іншими країнами, в тому числі в частині запитів на реекспорт озброєнь.

Фахівець з питань швейцарського нейтралітету і доцент Кіотського університету зазначає, що у Швейцарії питання експорту озброєнь завжди розглядається паралельно з темою нейтралітету, хоча з юридичної точки зору це дві абсолютно різні сфери.

За підсумками парламентських дебатів депутати так і не дійшли єдиного розуміння того, що всі ці зміни у військово-експортному законодавстві означають для нейтралітету.

Одні вважали, що розвинена оборонна промисловість допоможе підтримувати збройний нейтралітет Швейцарії та її здатність до самооборони в належному вигляді.

Інші, навпаки, стверджували, що нова редакція експортного законодавства послабить нейтралітет або навіть стане "його порушенням".

Докладніше – в матеріалі Swissinfo Нейтралітет більше не проблема: чому Швейцарія пішла на спрощення експорту зброї.