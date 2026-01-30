Почему Швейцария изменила правила продажи вооружения и пересматривает свой нейтралитет

Парламент Швейцарии одобрил решение автоматически разрешать экспорт и реэкспорт своего вооружения в 25 стран, большинство из которых расположены в Европе, даже если они вовлечены в вооруженный конфликт.

Далее – краткое изложение.

Для перечня из 25 стран экспорт швейцарского вооружения будет разрешаться автоматически, даже если они будут вовлечены в вооруженный конфликт.

Отменено и требование подписывать "Декларацию о запрете реэкспорта". При этом правительство Швейцарии все равно оставляет за собой право налагать на те или иные экспортные соглашения вето, особенно если этого потребуют "национальные интересы Конфедерации".

З цих 25 країн 19 розташовані в Європі (Україна в цей список не включена); також туди входять Аргентина, Австралія, Канада, Японія, Нова Зеландія і Сполучені Штати.

Приводом для ухвалення рішення стали прості й очевидні побоювання щодо долі власного військово-промислового комплексу. Європейські держави дедалі більш насторожено ставляться до закупівлі озброєнь, на які поширюються жорсткі (ре)експортні обмеження.

Навіщо витрачати гроші й купувати у Швейцарії озброєння, якщо потім ти не маєш права вільно ним розпоряджатися?

Швейцарським експортерам озброєнь і справді є про що непокоїтися.

Європа залишається найбільшим ринком збуту для швейцарського ВПК, на неї припадає понад 80% всіх закордонних поставок.

За словами нового міністра оборони Швейцарії Мартіна Пфістера, на континенті тепер існує "реальний ризик нових конфліктів", і саме тому Швейцарія має намір "віддавати пріоритет оборонним закупівлям в Європі і активніше брати участь в європейському співробітництві у сфері озброєнь".

Але при цьому таке рішення виходить далеко за межі просто експорту озброєнь.

Оно отражает и тот факт, что Швейцария, с учетом новых вызовов и угроз в сфере безопасности на европейском континенте, начала пересматривать подход к собственному нейтральному статусу.

Теперь Берн сигнализирует о готовности пересмотреть свою позицию в отношении норм организации военно-технического сотрудничества с другими странами, в том числе в части запросов на реэкспорт вооружений.

Специалист по вопросам швейцарского нейтралитета и доцент Киотского университета отмечает, что в Швейцарии вопрос экспорта вооружений всегда рассматривается параллельно с темой нейтралитета, хотя с юридической точки зрения это две совершенно разные сферы.

По итогам парламентских дебатов депутаты так и не пришли к единому пониманию того, что все эти изменения в военно-экспортном законодательстве означают для нейтралитета.

Одни считали, что развитая оборонная промышленность поможет поддерживать вооруженный нейтралитет Швейцарии и ее способность к самообороне в надлежащем виде.

Другие, наоборот, утверждали, что новая редакция экспортного законодательства ослабит нейтралитет или даже станет "его нарушением".

