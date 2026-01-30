72% українців ставляться до Трампа негативно

Поділитись:

Дві третини українців мають негативне ставлення до президента США Дональда Трампа. Про це свідчить опитування групи "Рейтинг", повідомляє "Європейська правда". 47% респондентів мають до президента США скоріше негативне ставлення, ще 25% ставляться дуже негативно. Натомість позитивне ставлення до президента США висловили 22% опитаних. Відносно краще ставлення до Трампа мають молоді чоловіки 18-35 років (35%). Опитування проводили 11-14 листопада методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (похибка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95). Нещодавнє опитування КМІС показало, що 74% українців вважають президентство Трампа поганим для України. Читайте також: Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Реклама: