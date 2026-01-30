72% українців ставляться до Трампа негативно
30 січня 2026, 15:08
Дві третини українців мають негативне ставлення до президента США Дональда Трампа.
Про це свідчить опитування групи "Рейтинг", повідомляє "Європейська правда".
47% респондентів мають до президента США скоріше негативне ставлення, ще 25% ставляться дуже негативно.
Натомість позитивне ставлення до президента США висловили 22% опитаних.
Відносно краще ставлення до Трампа мають молоді чоловіки 18-35 років (35%).
Опитування проводили 11-14 листопада методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки: 1000 респондентів.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (похибка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).
Нещодавнє опитування КМІС показало, що 74% українців вважають президентство Трампа поганим для України.
