Опитування: понад 70% українців негативно оцінюють президентство Трампа

Переважна більшість українців вважають поганим те, що посаду президента США обіймає Дональд Трамп.

Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Європейська правда".

В українців запитали, добре чи погано для України, що президентом США є Трамп. У відповідь на це 74% респондентів відповіли, що президентство Трампа є поганим для України.

У травні-червні так вважали 72%, тобто ситуація майже не змінилася.

Вважають, що для України добре, що Трамп є президентом, 14% (раніше було 16%).

Інфографіка: КМІС

Також опитування свідчить, що порівняно з кінцем 2024 року, довіра до США та НАТО значно впала, в той час як Європейському Союзу все ще довіряє більшість опитаних українців.

Опитування проводилося КМІС впродовж 26 листопада – 29 грудня методом телефонних інтерв’ю. В опитуванні взяв участь 1001 респондент. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.

Зауважимо, до фінального тексту Паризької декларації, схваленої за результатами засідання "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, не увійшла фраза про зобов’язання Сполучених Штатів підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії (про що до цього йшлося у проєкті) – до того ж США не є формально підписантом цього документа.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Світ під тиском Трампа. Які зміни почалися у 2025 році та де є позитив для України.